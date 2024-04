Último suspeito envolvido na morte de três adolescentes é preso no ES

Um homem, de 22 anos, foi preso por envolvimento na execução de três adolescentes no dia 18 de agosto de 2023, no município de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu nesta sexta-feira (30).

Segundo a PC, de acordo com as investigações, os corpos dos adolescentes foram encontrados no dia 1º de setembro de 2023, em uma área de eucalipto na região de Areal. Os jovens tinham entre 14 e 15 anos e foram sequestrados, mortos e tiveram os corpos enterrados em cova rasa.

Entretanto, as diligências tiveram início após a chegada de uma denúncia anônima, informando o paradeiro do investigado. O suspeito foi localizado na residência de parentes, em uma região conhecida como “Rocinha”. Durante a abordagem, a casa foi cercada e o suspeito chegou a tentar se esconder dentro da residência, debaixo de uma cama, mas foi localizado e preso pela equipe policial.

Portanto, o detido foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), estando à disposição da Justiça.