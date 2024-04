Veja os serviços de saúde que vão funcionar no ES neste feriado

Em virtude do feriado de Nossa Senhora da Penha, na próxima segunda-feira (8), os serviços administrados pela Secretaria da Saúde (Sesa) que não prestam atendimentos de urgência e emergência funcionam até esta sexta-feira (5) e retornam as atividades na próxima terça-feira (9).

As unidades das Farmácias Cidadãs Estaduais de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Itapemirim, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Serra, Vila Velha e Vitória vão funcionar até esta sexta-feira (5) e retornam com o atendimento na próxima terça-feira (09).



O Centro Regional de Especialidade (CRE) Metropolitano, em Cariacica, vai funcionar até esta sexta-feira (5), retornando os atendimentos na terça-feira (9), assim como o CRE Colatina, o CRE Cachoeiro de Itapemirim e o CRE São Mateus.



O Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) terá o atendimento realizado no ambulatório do local até esta sexta-feira (5) e as atividades retornam na terça-feira (9). Entretanto, a enfermaria do Crefes vai funcionar normalmente todos os dias, com atendimento 24 horas.



O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, funcionará normalmente no horário das 7h às 18h20, para receber os candidatos à doação.



Já a unidade de coleta da Serra e as Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus funcionam até esta sexta-feira (5) e retornam as atividades na próxima terça-feira (9).

Testagem de Covid-19

Durante o feriado de Nossa Senhora da Penha, a testagem para Covid-19, no Terminal Rodoviário de Laranjeiras, na Serra, será realizada até esta sexta-feira (5), no horário das 8h às 17h, com atendimento por livre demanda para teste rápido, retornando na próxima terça-feira (9).



O ponto de testagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) em Cariacica também terá atendimento até sexta-feira (5), no horário das 8h às 17h, com atendimento por livre demanda para teste rápido, retornando na próxima terça-feira (9).

Serviços de Urgência e Emergência que mantêm o atendimento normal:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): os profissionais de Saúde e a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas). Para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.

Hospitais Estaduais:

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra;

Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra;

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;

Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória;

Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha;

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha;

Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha;

Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica – emergências psiquiátricas;

Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus;

Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), em Colatina;

Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN), em Baixo Guandu;

Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC);

Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM);

Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco;

Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – emergências psiquiátricas.