Venda Nova: MP-ES destaca gestão da água e sustentabilidade hídrica

Em continuidade aos diálogos pela conservação e preservação dos recursos hídricos do Estado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) promoveu a segunda edição do Fórum da Coordenadoria Regional das Bacias Hidrográficas, desta vez do Rio Itapemirim e do Rio Itabapoana.

O evento, que reuniu os principais atores com atuação no tema, foi realizado em Venda Nova do Imigrante, na última sexta-feira (26).

Na abertura, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, destacou em seu discurso a importância de uma gestão eficiente dos recursos hídricos, não apenas nos momentos de escassez, mas também de excesso, lembrando como foi o caso recente das chuvas no Sul do Estado.

O encontro contou com a presença do promotor de Justiça Wagner Eduardo Vasconcellos, coordenador das Bacias Hidrográficas do Rio Itapemirim e Rio Itabapoana, além de representantes de todos os 21 municípios contemplados.

A Promotora de Justiça de Venda Nova, Adriana Dias Paes Ristori Cotta, agradeceu a escolha do município para sediar o encontro. Além deles, compuseram a mesa de honra os prefeitos João Paulo Schettino Mineti, de Venda Nova do Imigrante; e Luciano Pingo, de Ibatiba e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes).

Ainda foi realizado um painel sobre Defesa Civil e Desastres Hídricos, com participação do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Alexandre Cerqueira, e do Secretário-Geral do MPES e Procurador-Geral de Justiça eleito para o biênio 2024/2026, Francisco Martínez Berdeal. A moderadora deste painel foi a Procuradora-Geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade.