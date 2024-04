Deputado destina mais 3,5 milhões para a saúde dos municípios do ES

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) anunciou, neste domingo (28), que está destinando mais R$ 3,5 milhões para a saúde do Espírito Santo.

De acordo com o parlamentar, os recursos serão transferidos para os municípios capixabas via Fundo Estadual de Saúde (FES).

“Mais recursos para saúde de nosso Estado! O nosso mandato segue trabalhando cada vez mais por recursos para a saúde. Dessa vez, estamos destinando mais R$ 3,5 milhões que serão repassados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aos nossos municípios”, escreveu Gilson Daniel por meio da sua rede social.

