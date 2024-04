Vila Velha lidera ranking de abertura de novas empresas no Estado

Vila Velha segue em destaque no cenário econômico capixaba e mantém-se na liderança do ranking estadual de abertura de novas empresas desde o ano passado. Segundo dados do portal “Simplifica ES”, o município registrou a formalização de 4.961 novos empreendimentos apenas no primeiro trimestre de 2024.



Considerando os registros feitos pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, referentes ao mesmo período de 2023 – quando 4.108 novas empresas foram abertas em Vila Velha –, houve um incremento de 21% no número de novos empreendimentos estabelecidos na cidade.

Leia também: Roberto Carlos na Festa da Penha? Cantor pode ser a atração de 2025



“Os números revelam a pujança do empreendedorismo em nossa cidade, que passa por um contínuo processo de expansão. E este progresso é um reflexo direto da melhoria do ambiente de negócios em Vila Velha, que ganhou maior impulso com atual gestão municipal”, assegura Everaldo Colodetti, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Empreendedorismo

Em 2023, o município de Vila Velha consolidou sua posição como principal polo de empreendedorismo do Espírito Santo, respondendo sozinho por 17% de todas as novas empresas estabelecidas no Estado, considerando os 78 municípios capixabas.



Segundo o secretário Everaldo Colodetti, atualmente, o tempo médio total para a abertura de empresa em Vila Velha – desde a consulta de viabilidade até a obtenção do CNPJ para iniciar as operações – é inferior a 9 horas. Isso coloca o município como líder na Região Sudeste, de acordo com o ranking da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – Redesim.



“O crescimento do número de empresas em Vila Velha no ano de 2023 – e também neste primeiro trimestre de 2024 – foi impulsionado pela melhoria do ambiente de negócios da cidade, confiança na gestão, redução da burocracia e simplificação dos procedimentos administrativos para a abertura de novos empreendimentos. Esse desenvolvimento não apenas fortalece o ramo empresarial, como também contribui para a geração de empregos, aumento da renda e incremento na arrecadação de tributos municipais, além de mais investimentos e serviços para a população”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.



E ele completou: “Tantas ações positivas levaram nossa cidade a abrigar um ecossistema empreendedor muito próspero, com 55.348 empreendimentos em pleno funcionamento. Juntas, essas empresas geram um total 82.697 empregos no mercado formal de trabalho da cidade, o que equivale a 62% de todos os empregos existentes em Vila Velha. Este percentual supera até mesmo as médias do Estado (58%) e também do Brasil (52%)”.

Maior número de MEIs do Estado

Vila Velha também está no topo da lista dos municípios capixabas com maior número de Microempreendedores Individuais” (MEIs) em atividade. Ao todo, a cidade concentra 53.504 MEIs, enquanto o Estado possui 341 mil.



Esta quantidade de empreendedores legalizados, devidamente constituídos, estimula fortemente os negócios formais em Vila Velha, uma vez que, com o CNPJ regular, o microempreendedor passa a contar com vários benefícios para expandir sua atuação na cidade, que por esta razão, foi premiada pelo Sebrae com o título de “Cidade Empreendedora”, em 2023.



“Vale lembrar, ainda, que Vila Velha conquistou o título de ‘melhor município capixaba para se empreender e o 29º do Brasil’, de acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras de 2023 (ICE), divulgado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap)”, encerrou Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha.