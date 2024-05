Ação educativa em alusão à campanha 18 de maio é realizada em Ibitirama

A mobilização pelo dia 18 de maio marca o dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei 9.970/2000, e tem o intuito de sensibilizar, informar e convidar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Por isso, a Equipe APOIE- Escola, juntamente com o CREAS do município de Ibitirama, na região do Caparaó, desenvolveram um momento muito importante com os alunos do 4° e 5° ano do ensino fundamental, da Escola Estadual (EEEFM) Olavo Rodrigues da Costa.

Na ocasião, o assistente social Igor e a psicóloga Laura, que compõem a equipe psicossocial, trabalharam com as turmas o “semáforo do toque”, onde os pontos verdes significavam partes onde os mesmos poderiam ser tocados; as amarelas, que precisam de atenção; e nos vermelhos que está proibido o toque.

Em sala de aula, foi debatido todo o contexto da história do dia 18 de maio. Em seguida, foi trabalhada uma paródia, criada pela equipe psicossocial. A apresentação da paródia foi um sucesso e todos os alunos estavam muito engajados.

Para encerrar a ação, cada aluno realizou o plantio das flores amarelas, que simbolizam a campanha “Faça Bonito – 18 de maio”, bem como a vulnerabilidade e fragilidade de crianças e adolescentes.

O diretor da Escola, Décio Côgo de Aguiar, ressalta que a unidade escolar trabalha em seu cotidiano o enfrentamento a violência de toda a natureza.

“Nossa escola trabalha em seu cotidiano o enfrentamento a violência de toda natureza, no entanto, o dia 18 de maio acaba sendo uma data mais que especial, pois nosso público é formado por crianças e adolescentes. Este ano contamos com a Equipe APOIE da escola e o CREAS de Ibitirama, foi uma ação que elevou a consciência de nossos estudantes e de toda a comunidade quanto a necessidade de buscarmos a cultura da paz em todos os aspectos sociais.”

18 de maio

O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em referência a um caso emblemático de violência sexual contra a menina Araceli, de apenas 8 anos, que chocou o país.

Araceli desapareceu e foi encontrada morta com sinais de abuso sexual no Espírito Santo em 1973. Desde a promulgação da lei, no ano 2000, o 18 de maio tem sido um marco anual para conscientizar a população sobre a gravidade da violência contra crianças e adolescentes.

Crédito da Foto: EEEFM Olavo Rodrigues da Costa