Ação reforça combate à violência sexual contra crianças em Cachoeiro

Neste sábado (18), como parte da programação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), será realizada uma mobilização alusiva ao Maio Laranja, campanha que reforça o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação temática terá o ponto de encontro em frente ao supermercado Casagrande, às 9h. A passeata será direcionada para a Praça Jerônimo Monteiro. No percurso, a equipe da Semdes fará distribuição de material educativo sobre a campanha.

“A nossa intenção é chamar a atenção das pessoas que estiverem na rua para essa que é uma campanha muito importante. Precisamos alertar a população, pois a luta contra a violência contra crianças e adolescentes é uma batalha de todos nós”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Tatiana de Oliveira Sant’Ana.

Já do dia 21 a 30 de maio, as equipes da Semdes vão realizar atividades lúdicas e temáticas nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município.

Todas as atividades são realizadas em parceria entre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Conselho Tutelar e membros dos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Confira a programação completa:

Cras do Village da Luz (terça-feira, 21)

8h às 13h

Público: SCFV crianças e adolescentes de 7 a 17 anos



Cras do Alto União (quarta-feira, 22)

9h e 14h

Público: SCFV crianças e adolescentes de 7 a 14 anos | adolescentes de 15 a 18 anos



Cras do Alto Independência (sexta-feira, 24)

9h

Público: PAIF Adultos



Cras do Aeroporto (sexta-feira,24)

14h

Público: SCFV e PAIF Adultos



Cras de Burarama (terça-feira, 28)

14h

SCFV crianças de 4 a 9 anos



Cras do Zumbi (quinta-feira, 23)

9h

Público: PAIF Adultos



Cras de Itaoca (quarta-feira, 29)

9h

Público: SCFV crianças 6 a 11 anos