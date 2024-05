Acusado de matar a mulher em Jerônimo Monteiro se apresenta na delegacia

O suspeito de matar a esposa em Jerônimo Monteiro, ontem (11), se apresentou na Delegacia de Alegre junto com um advogado. O crime aconteceu pela manhã e o acusado fugiu do local. De acordo com a Polícia Militar, que buscava o suspeito, ele foi até a delegacia no período da noite.

A investigação segue com a Polícia Civil, que ainda não passou mais detalhes sobre o caso.

Natália Brito da Costa, 32 anos, vítima de feminicídio (Foto: reprodução / whatsapp)