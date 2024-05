PM dá mais detalhes do caso de feminicídio em Jerônimo Monteiro

Na manhã deste sábado (11), um caso de feminicídio deixou os moradores do bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro, abalados. Uma mulher de 32 anos foi morta dentro da própria casa, pelo marido. Em atualizações recentes da Polícia Militar, eles informaram que a mãe da vítima teria presenciado o crime.

A mãe da vítima relatou aos militares que tinha ido à casa de sua filha buscar os netos e encontrou o genro alterado e impedindo a entrada da esposa na residência. A sogra disse que foi tentar conversar com o homem, quando o mesmo pegou uma faca e correu atrás dela e da filha. No momento em que o suspeito conseguiu segurar a esposa, lhe desferiu golpes de faca e fugiu em um veículo.

No local, uma equipe do SAMU constatou o óbito da mulher de 32 anos. De acordo com a PM, buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. Até o momento, a Polícia Civil também não cedeu mais informações.