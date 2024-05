Acusado de tráfico de drogas é preso pela Guarda Municipal no ES

Um homem foi preso após ser flagrado em uma motocicleta pela Central de Monitoramento (Ciom) nas proximidades do bairro Bento Ferreira, em Vitória, nesta quinta-feira (2). Neste momento, os operadores começaram a acompanhar o veículo pelas câmeras e repassaram a informação para equipes da rua.

“Durante a abordagem, ele disse à equipe que havia realizado um atendimento técnico domiciliar de conserto de eletrodoméstico e que já havia se acertado com a Justiça, justificando que desconhecia sobre o mandado. Ele foi conduzido e a moto”, informou o inspetor Roberto Rocha, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

O mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, consta as acusações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi levado para a delegacia.

Leia também: PM encontra drogas escondidas dentro de pia e guarda-roupa em Castelo

Em menos de 24 horas, este foi o segundo suspeito detido pela Guarda de Vitória por ter mandado de prisão em aberto. O outro detido é um motorista de 56 anos. Ele foi localizado na quarta-feira (1º), por volta das 11h30.

O motorista foi parado por uma equipe da Guarda de Vitória quando circulava na Ilha do Príncipe. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por condenação do crime de receptação expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha O condutor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.