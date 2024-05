Adolescente de 15 anos é apreendido com drogas em Guaçuí

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com drogas no bairro São Miguel, em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo. A apreensão aconteceu na noite da última segunda (27).

De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais receberam uma informação que numa casa localizada na Lagoa, conhecido ponto de tráfico de drogas da cidade, havia pessoas “picando” crack para serem comercializados e que faziam isso com a porta da casa aberta.

Desta forma, a equipe de policiais civis se deslocou até o local e verificou que era verdade os fatos, encontrando a porta da casa aberta, e dentro um adolescente de 15 anos estava com as drogas em cima da cama.

Na cama, foram encontradas 25 pedras de crack prontas para venda, duas sacolas plásticas com crack dentro com aproximadamente 7 gramas para serem embaladas, três buchas de cocaína, material para embalar drogas e dois rádios comunicadores.

Portanto, o adolescente foi levado para Delegacia de Guaçuí, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado – BOC, como se trata da primeira vez que ele foi apreendido e por se tratar de crime sem violência, o adolescente foi ouvido e entregue aos familiares. Ele irá responder ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.