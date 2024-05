Após carregar em Cachoeiro, motorista tem carga apreendida pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu uma carga irregular e deteve um motorista por porte de substância ilícita, no final da noite desta segunda-feira (27), no km 170 da BR-101, em Linhares.

Assim, no decorrer de fiscalização, com foco no combate a crimes e prevenção de acidentes, foi abordado um caminhão VW/CLIM, de cor branca, que transportava chapas de granito.

Contudo, o motorista informou ter carregado o veículo em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 24 de maio de 2024 e, que faria o transporte das chapas de granito para os municípios de Eunápolis e Ilhéus, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele afirmou também, ter ingerido e estar em posse de uma substância conhecida como Rebite, que é uma anfetamina cuja importação, porte e comercialização, estão proibidos no Brasil.

Em seguida, direcionada a fiscalização para a carga, verificou-se que o citado caminhão transportava 88 chapas de granito polido de diversos tipos, sendo que 21 delas não possuíam nota fiscal.

Aliás, o homem também não possuía a documentação exigida para prestação deste serviço de transporte. Contudo, a ocorrência foi encaminhada para as autoridades, para as providências cabíveis.