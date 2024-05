Advogado é detido com arma e drogas dentro de veículo em Cachoeiro

Quatro pessoas, incluindo um advogado, foram detidas com arma e drogas dentro de um veículo no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no último domingo (26).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Ciodes recebeu informações de que um veículo Toyota/Etios, de cor cinza, estaria transportando foragidos da justiça.

Sendo assim, minutos depois, o vídeomonitoramento localizou o veículo com a mesma característica na avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão), sentido ao centro de Cachoeiro.

Neste momento, os policiais foram ao local e abordaram o veículo. Segundo a PM, haviam quatro ocupantes no interior do veículo, sendo um com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, um com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, um terceiro suspeito e o quarto, que é advogado e proprietário do veículo, que estava dirigindo com sinais de embriaguez.

No entanto, os policiais fizeram uma varredura no interior do veículo e encontraram uma pistola 9mm, 16 munições 9mm intactas, 300 trezentos pinos de cocaína e 153 pedras de crack.

Além disso, uma nova diligência foi realizada no bairro Coramara, no mesmo município, e os militares apreenderam cinco pedras de crack grande, pesando 80gr, uma sacola com 1,4kg de crack, sete buchas de maconha, uma balança de precisão e materiais para o embalo da droga.

Portanto, os materiais relacionados acima e os quatro suspeitos foram apresentados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para providências cabíveis.