Confusão em festa acaba com homem esfaqueado em Cachoeiro

Um homem de 40 anos foi socorrido após ser esfaqueado durante uma festa da comunidade no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último domingo (26).

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, os agentes foram até o distrito de Conduru onde acontecia uma festa da comunidade local em via pública, a fim de prover a segurança dos participantes do evento. Chegando lá, por volta das 21h30, dois homens, que participavam da festa, se desentenderam e acabaram entrando em luta corporal.

Após as agressões, o acusado de 51 anos correu até a sua residência, pegou uma faca, retornou a festa e esfaqueou a vítima de 40 anos. A vítima foi atingida no tórax e, em seguida, socorrida pelos agentes para o hospital de Castelo. Após ferir a agressão, o acusado de 51 anos fugiu a pé em direção a sua residência, sendo perseguido pelo efetivo da GCM e da Polícia Militar.

No entanto, o acusado conseguiu se esconder no interior de sua residência. Os policiais começaram a negociar com ele e o acusado não atendeu a ordem legal e começou a ser agressivo contra os agentes, inclusive dizendo estar armado.

Após uma breve negociação, os agentes e os policiais conseguiram entrar na casa e efetuaram um disparo com dispositivo elétrico incapacitante (Spark). Após um breve busca no interior da casa, foi encontrado um revólver marca Taurus, de fabricação nacional, calibre .38, capacidade para seis tiros.

Sendo assim, os agentes encaminharam o acusado e a arma apreendida para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Não tivemos acesso ao estado de saúde da vítima.