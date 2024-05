Advogado tributarista de Cachoeiro quer presidir a 2ª Subseção da OAB

O advogado tributarista Henrique Tavares inicia uma nova jornada na advocacia: representar a 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com sede em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo triênio 2025-2028.

Especializado em Direito Tributário, conselheiro federal e seccional da OAB, Henrique traz consigo experiência jurídica adquirida ao longo de 22 anos de atuação.

O advogado defende que a decisão de sua pré-candidatura é resultado de um grande desejo de viabilizar a renovação dos processos internos da entidade, como a implementação da modernização dos serviços oferecidos pela OAB, além do fortalecimento dos laços entre os profissionais da área.

“Decidi me candidatar porque acredito na necessidade de renovar os processos internos da nossa OAB. Especialmente, para construir uma entidade que entenda as necessidades e os desafios vividos pelos advogados, dando suporte no dia a dia desses profissionais. Para isso, é preciso ouvir o advogado, implementar a modernização dos serviços oferecidos pela entidade e fortalecer o contato entre a classe”, enfatizou.

A 2ª Subseção abrange os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Vargem Alta, Atílio Vivácqua e Muqui. As eleições para o triênio 2025-2028 estão agendadas para novembro.

“Como pré-candidato à presidência desta Subseção, à qual atribuo grande valor por ser a ponte que nos fortalece como profissionais, meu objetivo é empregar minha experiência para apoiar a comunidade jurídica nessas áreas, fortalecendo e valorizando a advocacia capixaba”, destacou.