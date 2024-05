Alegre promove feira para adoção de pets neste sábado (11)

Está querendo adotar um animalzinho? Partindo da certeza de que o amor pressupõe compromisso e responsabilidade, a Gerência de Saúde Animal, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) realiza neste sábado (11) mais uma edição da Feira Municipal de Adoção.

Ao todo, serão 19 filhotes e cinco pets adultos disponíveis na feira de adoção. A gerente de Saúde Animal da Prefeitura de Alegre, Vitória Pavesi, explica que os animais estarão à espera de uma família devidamente vermifugados e castrados.

A feira de adoção terá início às 9h, na Praça 6 de Janeiro e está previsto para terminar às 13h.

“Já os filhotes, devem ser castrados na idade apropriada, para assegurar um futuro mais saudável para eles, contribuindo para o controle populacional. Por isso, compareçam, conheçam os animais e aproveitem para conversar com nossos especialistas em Saúde Animal”, convidou.

Feira de adoção: o que levar?

É necessário levar um documento de identidade e passar por uma entrevista com os colaboradores. Depois de formalizada a adoção, as equipes mantêm contato com o tutor periodicamente.

A gerente também comentou que parte destes animais estavam em deplorável situação de abandono, alguns em estradas e rodovias, gerando riscos de acidentes. Outros pets, segundo ela, haviam sido abandonados em caçambas de lixo, terrenos e casas de terceiros.

“Nossas equipes se dirigem aos locais e recolhem os animais para triagem. Os que não forem adotados retornarão ao Centro de Castração Animal e continuarão disponíveis para adoção, que também é uma maneira poderosa de promover a responsabilidade social e reduzir o número de animais sem lar em nossa cidade”, reforçou Pavesi.

Cidade mobilizada pelo bem-estar dos animais

No último dia 18 de março, foi realizada a inauguração da reforma e ampliação do Centro de Castração “Rachid Abdalla”, no bairro Colina, que custou mais de R$ 265 mil e foram totalmente realizadas com recursos municipais.

Desde o início do último mês, as equipes da SEMADS deram início à instalação de comedouros para os animais, em diversos pontos da cidade.

Os “comedouros” são canos de PVC adaptados e tranformados em recipientes de água e comida. Neles são colocados adesivos que explicam a ideia do projeto e o que pode ser feito pelos moradores para contribuir.

Cada comedouro cabe, em média, 4 kg de ração, que deve ser reposta todos dias. O reabastecimento é realizado pelas equipes da PMA ou por moradores e voluntários que queiram assumir este compromisso.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Graziela Ferreira, reforçou o papel da Gerência de Saúde Animal para evitar a superpopulação de animais nas ruas da cidade, mas lembra que esse cuidado deve partir de todos.

De acordo com ela, tanto a SEMADS, quanto a Secretaria Executiva de Saúde (SESA), pelo trabalho da Vigilância Sanitária e Ambiental e a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural (SEDER) atuam em conjunto nas ações que visam promover a saúde dos animais e das pessoas.

Além do trabalho institucional a tarefa do município conta com a parceria de cuidadores independentes, Associações de Proteção Animal, empresários e comerciantes locais.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também atua nessa missão, pior meio do Hospital Veterinário (HOVET), que possui diversos projetos voltados para o atendimento à comunidade de Alegre.

E o trabalho em prol do bem-estar animal na cidade, também conta com as clínicas veterinárias vencedoras licitadas, além das que se credenciarem para participar do Pet Vida, o Programa de Bem-estar Animal e Controle Populacional de Cães e Gatos, promovido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA).

“Solidariedade quase nunca é demais”

De acordo com o Superintendente de Comunicação da Prefeitura de Alegre, Victor Guerra, será relançada em breve, no site oficial da administração, uma página onde o cidadão poderá saber tudo sobre o bem-estar animal na cidade e que também será um canal de denúncia.

Conheça outras formas de colaborar com essa causa de nobreza inquestionável, além da adoção:

Doação de Dinheiro: A maneira mais conhecida é a doação de dinheiro para ajudar os protetores de animais a se manterem, comprar ração e também poder oferecer castrações e vacinas para animais de rua.

A maneira mais conhecida é a doação de dinheiro para ajudar os protetores de animais a se manterem, comprar ração e também poder oferecer castrações e vacinas para animais de rua. Trabalho Voluntário: Você pode ajudar com o seu tempo? Muitos protetores precisam de pessoas que deem atenção para os animais, dando banho, brincando com eles, entre outras coisas.

Você pode ajudar com o seu tempo? Muitos protetores precisam de pessoas que deem atenção para os animais, dando banho, brincando com eles, entre outras coisas. Doação de Suprimentos: Produtos de limpeza, medicamentos, sacos de areia, ração para cães e ração para gatos são sempre bem-vindos pelos protetores. Você pode tanto doar artigos que tem em casa sem utilização ou pode se comprometer a comprá-los e entregar aos protetores.

Produtos de limpeza, medicamentos, sacos de areia, ração para cães e ração para gatos são sempre bem-vindos pelos protetores. Você pode tanto doar artigos que tem em casa sem utilização ou pode se comprometer a comprá-los e entregar aos protetores. Apadrinhe um Animal: O apadrinhamento é um recurso comum entre protetores de animais, onde pessoas doam mensalmente dinheiro, alimentos, castração ou vacinas para auxiliar animais em abrigos, permitindo que eles permaneçam aguardando adoção.

Mais informações:

Centro de Castração “Rachid Abdalla”

Endereço: Chácara Erasbe Barcelos.

Chácara Erasbe Barcelos. Contato: (28) 3300-0107.

Hospital Veterinário da Ufes (HOVET)

