Ambulante é detido após desacatar guardas municipais em Cachoeiro

Um ambulante foi encaminhado para a delegacia após desacatar guardas municipais e um do fiscais da prefeitura no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, os agentes foram informados que seriam recolhidos materiais de barracas que estavam localizadas em calçadas no centro de Cachoeiro, e que estivessem em desacordo com as leis municipais.

No entanto, segundo a GCM, chegando próximo a Praça Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, um homem atravessou a rua com voz ameaçadora, gritando e chamando a atenção de populares e comerciantes, dizendo: “Ninguém coloca a mão na minha mercadoria. Hoje vai ter confusão!”. Após isso, o homem foi em direção de sua barraca tentando proteger a mercadoria. Porém, quando os fiscais chegaram perto da barraca para fazer o recolhimento da mercadoria, o ambulante ficou agressivo e começou a gritar novamente.

Neste momento, os guardas pediram para que ele ficasse longe para que fosse feito o trabalho de recolhimento, porém, ele ficou mais agressivo e não obedeceu a ordem da guarda. Foi aí que os agentes utilizaram a força moderada para conter o ambulante.

Leia também: Mercadorias saqueadas no RJ são recuperadas na BR-101 Sul, em Itapemirim

Diante disso, os agentes da Guarda Civil Municipal conduziram o ambulante para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Em nota, a prefeitura de Cachoeiro informou que no local, é proibida a permanência de ambulantes e que numa ação da gerência de fiscalização de posturas, o ambulante agrediu um dos fiscais e os agentes da Guarda Municipal, que acompanhavam a ação. Sendo assim, o conduziram à Delegacia Regional.