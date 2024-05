Mercadorias saqueadas no RJ são recuperadas na BR-101 Sul, em Itapemirim

Um casal foi conduzido para a delegacia após serem pegos com mercadorias furtadas dentro de um veículo no km 414 da BR-101, em Itapemirim, na noite da última quarta-feira (22).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram um veículo Renalt/Logan, de cor branca. Neste momento, os agentes pediram ao condutor a documentação do veículo, porém, ele disse que não tinha, e informou que adquiriu o veículo no valor de R$ 7.500,00 de uma pessoa que não conhece.

Sendo assim, os policiais olharam dentro do veículo e identificaram que haviam três caixas com cadeirinhas e uma caixa com um cercadinho para crianças, além de vários frascos de shampoo e óleos capilares.

Perguntado a origem da mercadoria, o homem afirmou que a comprou na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, às margens da rodovia, e que pagou R$ 1500,00 nos produtos (R$ 400,00 cada cadeirinha e R$ 300,00 no cercadinho). Ele não apresentou nenhum documento que comprovasse a fala.

Além disso, os agentes perguntaram a passageira a origem dos produtos. Ela afirmou que a mercadoria é fruto de saque de cargas, e que eles buscaram essa mercadoria em Travessão da Barra, também no Rio de Janeiro, na casa de uma irmã do condutor, em um condomínio, recebido essa mercadoria de uma outra pessoa, sendo pago R$ 250,00 por cadeirinha.

Portanto, diante de todo o exposto, ambos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, juntamente com o veículo e a mercadoria, para as medidas legais cabíveis.