‘Amor que vai além’: conheça a emocionante história de Janice

O Hospital Materno-Infantil de Cachoeiro (HIFA) fez uma campanha do Dia das Mães, ‘Amor que vai além’, para contar histórias de superação e que acalentam o coração.

A mãe luta como uma guerreira para defender seus filhos. Portanto, a Janice Carneiro de Azevedo, de 27 anos, é uma guerreira e lutadora nata.

Por duas vezes, ela enfrentou uma batalha que não imaginava ter forças para vencer. Aliás, devido a complicações de saúde, na primeira gestação precisou ficar seis meses internada e agora, na gestação da Zaia, ficou sete meses no hospital em tratamento.

“No meu primeiro mês de gestação eu já precisei ficar internada. Foi um susto para mim que teria que reviver toda a rotina de hospital de novo. Eu contava as horas para ir embora”, conta.

Segundo Janice, ela lembra muito bem cada obstáculo que precisou passar. “Eu não conseguia me alimentar, me sentia desanimada, feia, não tinha vontade de nada. E ainda estava longe da minha família e da minha filha. Não foi nada fácil, mas luta após luta, nós vencemos”, continua.

‘Amor que vai além’

Aliás, fazer parte da campanha do Dia das Mães foi, na verdade, resultado da sensibilização da equipe. “Um dia eu comentei com a equipe que eu não ia poder ter nenhum registro da minha gestação. E logo depois eles me falaram das fotos. Primeiro eu pensei: como que ia tirar foto, com sonda, feia? Então tive um dia de beleza. Eu só me arrumo para natal e ano novo, fiquei muito feliz. Quando eu vi o painel com a minha foto eu chorei”, explica.

Além do ensaio fotográfico, ela também ganhou fraldas, enxoval e fez um chá de bebê solidário.

Encontro tão esperado

Após meses de luta e espera, Zaia veio ao mundo dia 5 de maio. “Fui conhecê-la pessoalmente três dias depois. Quando cheguei ela estava no banho, eu fiquei tão nervosa, não conseguia colocar a roupinha nela. Foi emocionante! E ela é a minha cara. Nesse momento eu pensei: todo esforço valeu a pena”, comenta.

Para as mamães que estão passando por momentos difíceis, Janice deixa uma mensagem de incentivo. “Tenha sempre corarem e acreditem que no final vai dar certo, tudo na vida é passageiro”, finaliza.

Fotos: Fernanda Tassinari Fotografa