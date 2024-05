Anchieta: projeto presta consultoria a agroindústrias

As agroindústrias impulsionam a renda e fortalecem a agricultura familiar em todo o Espírito Santo. Em Anchieta, por exemplo, a Associação de Produtoras Rurais de Alto Joeba é especializada na produção de bolos e biscoitos. Um trabalho em conjunto que existe há 15 anos e gera benefícios para mais de 10 famílias.

A associação de Alto Joeba é uma das agroindústrias capixabas que nas últimas semanas está recebendo consultoria gratuita do projeto Arranjos Produtivos, realizado pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales).

LEIA TAMBÉM: Agora é lei! Assédios na administração pública do ES terão punição

“Cada empreendimento que a gente chega tem uma demanda diferente. A gente consegue atender toda a cadeia produtiva, independente da natureza do produto. A gente tem uma variedade de produtos que o Arranjos Produtivos consegue atender, fortalecendo ainda mais a agricultura familiar”, explicou Alessandra Vasconcelos, subcoordenadora do projeto Arranjos Produtivos.

No caso da associação de Alto Joeba, a consultoria vai atualizar os rótulos de todos os produtos, adequando às normas de informações nutricionais. Atual presidente e participante da associação há 12 anos, Viviane Biachi espera que todas as regularizações feitas aumentem as vendas do grupo.

“A meta é crescer ainda mais, para proporcionar mais empregos na nossa comunidade. Tudo que vem para ajudar é muito bom e faz nosso grupo crescer ainda mais”, disse a presidente.

Também no município de Anchieta, o projeto Arranjos Produtivos presta consultoria para uma agroindústria familiar voltada para a produção de geleias, licores e alimentos em conserva, como palmito, cebola e pimenta.

“Nós começamos em 2016, com a conserva de palmito. A demanda de clientes aumentou e tivemos a ideia de expandir a produção. Hoje temos geleia de morango, de manga, de amora, jabuticaba e muitas outras frutas. Nosso produto principal é a conserva de palmito, que é muito procurada pelos clientes. Essa consultoria com certeza vai ajudar muito”, explicou a empreendedora Lidyani Mariano, que lidera a agroindústria junto com o marido.

No caso da agroindústria da família da Lidyani, o foco da consultoria é a regularizar a documentação para expansão do espaço de preparação e venda de todos os produtos.

“Eles têm uma variedade de produtos, mas o espaço está pequeno e não atende a demanda. O desejo deles é construir uma nova agroindústria. Nós avaliamos o terreno, medimos e vamos fazer a planta do novo projeto e acompanhar a obra, para que eles regularizem tudo com a Vigilância Sanitária. Eles terão um empreendimento regularizado, para alcançar mais mercados ainda”, explicou Alessandra Vasconcelos.

Arranjos Produtivos

Iniciada em 2023 no âmbito da Secretaria da Casa dos Municípios da Ales, com o apoio do governo do Estado, prefeituras e outros atores, o projeto envolve desde palestras teóricas e orientações práticas até a entrega de mudas para produtores rurais do Espírito Santo. No segmento de regularização de agroindústrias, atualmente cerca de 50 empreendimentos recebem orientações gratuitas em 20 municípios que apoiam o projeto.