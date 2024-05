Anchieta: Santuário pode receber mensagem especial do Papa

A Festa Nacional de São José de Anchieta pode ficar ainda mais especial esse ano. Isso porque o Santuário Nacional está na expectativa de receber uma mensagem especial diretamente do Vaticano.

A possibilidade ganha força, pois além de o santo estar completando 490 anos, a igreja também comemora os dez anos da sua canonização.

Outro fato que contribui para o envio da mensagem especial do Vaticano é o fato de que São José de Anchieta foi canonizado pelo próprio Papa Francisco que, na época, expressou bastante felicidade com o reconhecimento da santidade.

“Foi o Papa Francisco que canonizou. E, na missa em que ele assinou o decreto, ele estava muito feliz pela canonização. Porque a história de Anchieta, o processo de beatificação e canonização dele iniciou desde 1618. Tiveram vários atropelos ao longo da história que dificultaram. Um dos desejos da companhia é de que São José de Anchieta tivesse sido canonizado junto com Santo Inácio e junto com São Francisco Xavier, ou seja, em 1622. Mas por conta de que muitos documentos daquela época não conseguirem chegar a Roma a tempo, então nós não tivemos como seguir com o processo”, explica o reitor do Santuário São José de Anchieta, padre Álvaro Negromonte, SJ.

Festa nacional de Anchieta

O município de Anchieta se prepara para receber milhares de fiéis de diversas partes do país entre os dias 29 de maio e 9 de junho, quando serão comemorados os dez anos de canonização e 490 de José Anchieta, o padroeiro do Brasil.

A história de São José de Anchieta é um testemunho inspirador de amor ao próximo, despertando desejo nas pessoas de saírem de si mesmas em busca do bem comum.

A influência dos jesuítas pode ser percebida na literatura, arquitetura, religião, meio ambiente, entre outros aspectos. Este ano, a presença do Dom João Justino de Medeiros Silva, vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), potencializa o caráter nacional da Festa.