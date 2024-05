Assembleia do ES promove Semana da Enfermagem

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza de segunda (13) a sexta-feira (17) a Semana da Enfermagem, com diversos serviços prestados à população. A iniciativa da deputada Janete de Sá (PSB), presidente da frente parlamentar que atua pela valorização dos profissionais da área, integra as comemorações do Dia da Enfermagem, celebrado no domingo (12).

As atividades acontecem no Espaço Assembleia Cidadã, no térreo da sede do Legislativo, das 9 às 16 horas. Serão oferecidos serviços de aferição de pressão, glicose capilar e comum, vacinação de Influenza, testes de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e Covid-19, além de testes de sinais vitais, distribuição de preservativos, ações de conscientização e palestras.

A abertura oficial do evento será na segunda-feira, às 14 horas. Neste primeiro dia de evento, serão disponibilizadas 400 doses da vacina contra Influenza para todos os grupos e palestra do Corpo de Bombeiros sobre primeiros socorros.

A Semana da Enfermagem será realizada em parceria com enfermeiros, auxiliares, técnicos, estudantes da área do Eteses e representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), da Subsecretaria de Vigilância e Saúde (SSVS) e da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.

Serviço

Semana da Enfermagem da Ales

Quando: 13 a 17 de maio, das 9 às 16 horas

Onde: Espaço Assembleia Cidadã – Térreo da Ales

Aberto ao público

Fonte: Assembleia Legislativa do Espírito Santo