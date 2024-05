Assistência Social Itinerante fará ações em 11 comunidades de Alegre

A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) vai levar serviços, informações e orientações a 11 comunidades de Alegre, a partir de junho. A primeira localidade a receber as equipes da Assistência Social Itinerante será o bairro São Vicente de Paulo (Querosene), na terça-feira (4), entre 17h e 20h

Na quarta-feira (5), no mesmo horário, será a vez da comunidade de Vila Alta. A cada semana do mês de junho, duas comunidades receberão a Assistência Social Itinerante, sempre às terças-feiras e quartas-feiras, entre 17h e 20h. Seguindo o cronograma, as ações itinerantes da SEASDH acontecem em Boa Fé (11) e Celina (12); Guararema (18) e Roseira (19); Vila do Sul (25) e Rive (26).

Em julho, na primeira terça-feira do mês (2) o Distrito do Café recebe as equipes. Araraí, na quarta-feira (3) e Santa Angélica na quinta-feira (4), finalizam esse primeiro circuito da Assistência Social Itinerante de Alegre.

Serviços múltiplos ao alcance da população

Entre o que é oferecido para a população, segundo as atribuições da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), a ação incluirá os serviços de proteção básica, realizados pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), que concedem acesso a programas assistenciais e benefícios, além dos outros serviços direcionados para as famílias.

Serão oferecidos ainda os serviços de Proteção Especial, realizados pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), relacionados à Justiça e atendimento mais complexos, como orientações legais para as famílias e proteção de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

O Conselho Tutelar, responsável por garantir o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), também estará presente. Por se tratar de um encontro direcionado para o bem esta das famílias, as ações itinerantes levarão atrativos também para a criançada.

Além da promoção e ampliação das possibilidades de amparo e desenvolvimento, obrigatórias e prioritárias dentro das atribuições de uma administração municipal responsável, haverá recreação, pula-pula, pipoca e algodão doce.

Acesso, cidadania, integração e Políticas Públicas

Segundo a Secretária da pasta, Ediane Vital, a Assistência Social Itinerante foi uma das formas encontradas para levar os serviços de SEASDH para locais em que a população tem alguma dificuldade de acesso, a exemplo do constatado nas áreas rurais, distritos e comunidades de baixa renda.

“As ações itinerantes da Secretaria Executiva de Assistência Social vão resultar em benefícios diretos para a população. Concedendo maior acesso aos serviços oferecidos, de forma esclarecedora fácil e rápida, naturalmente estamos promovendo da cidadania. Com informação sobre direitos e deveres, ampliamos as perspectivas sociais e geramos oportunidades de desenvolvimento”, listou Ediane Vital.

O Prefeito Nirrô Emerick destaca outro aspecto importante dessas ações in loco do Poder Público municipal, a integração.

“Ir ao encontro das pessoas nas comunidades, para as equipes conhecê-las, entenderem as necessidades e dificuldades específicas de cada local ajuda a equilibrar o direcionamento das ações de Políticas Públicas municipais. Ao mesmo tempo, essas ações capacitam uma rede de pessoas dentro da própria comunidade, para ampliar o conhecimento coletivo sobre os caminhos formais para usufruir dos mecanismos públicos de garantia da saúde, integridade, segurança e desenvolvimento”, comentou Nirrô Emerick.

Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)

Onde fica : Av. Dr. Olívio Correia Pedrosa, em frente à Casa de Caridade São José.

: Av. Dr. Olívio Correia Pedrosa, em frente à Casa de Caridade São José. Telefone: (28) 3300-0102

(28) 3300-0102 Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 7h às 11h / 13h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Alegre