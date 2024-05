Cachoeiro tem mais de 100 toneladas de resíduos retirados do esgoto em 2024

Nos primeiros quatro meses do ano, o serviço de limpeza preventiva da BRK, concessionária de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, retirou 103 toneladas de resíduos sólidos das redes de esgoto do município. Foram alcançados 43,327 quilômetros de redes coletoras em diferentes bairros e distritos atendidos pela companhia.

O coordenador da área de manutenção de redes em Cachoeiro, Higor Marin Casteglione, explica que o material recolhido tem ligação direta com o descarte incorreto do lixo, sendo formado por itens como fio dental, absorvente, fraldas descartáveis, preservativos, fios de cabelo, sacos plásticos, areia e entulho. “Encontramos diariamente muitos objetos descartados irregularmente no sistema operado pela concessionária. É um comportamento que contribui para as obstruções e o entupimento das redes e, por isso, as manutenções preventivas são importantes. Elas reduzem os impactos e evitam transtornos”, afirma.

Higor Marin ressalta que a população deve ser parceira da concessionária, evitando o descarte incorreto dos resíduos e o lançamento da água de chuva nas redes coletoras de esgoto. “O serviço de limpeza preventiva das redes de esgoto é realizado diariamente pela BRK, seguindo um cronograma que prioriza os pontos críticos e de maior vulnerabilidade, considerando todos os 571 quilômetros de redes de esgotamento sanitário do município”, diz o coordenador.

A limpeza é executada com o apoio de um caminhão hidrojato. Ele tem capacidade de hidrojateamento em alta pressão, aliado a um sistema de sucção a vácuo. Neste ano de 2024, inclusive, a BRK em Cachoeiro adquiriu um novo equipamento hidrojato, trazendo mais eficiência para as operações.

O material coletado é direcionado à Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Coronel Borges. No local, os resíduos sólidos grosseiros são depositados em caçambas e destinados a um aterro sanitário.