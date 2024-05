Atenção à Saúde: palestra destaca inovação em equipes multiprofissionais

A enfermeira, especialista em Saúde da Família e docente assistencial do Provimento Multiprofissional Ampliado do ICEPi, Marilza de Souza Lima, é uma das palestrantes do Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde: PROINTEC – Saúde in Foco, que acontece, nos dias 21 e 22 de maio, no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro.

A partir das 15h10, do dia 22, a especialista pautará as metodologias ativas de ensino na formação interprofissional com foco na inovação das equipes multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde.

De acordo com ela, essas metodologias podem ser aplicadas na prática, principalmente, para a efetivação da educação permanente de forma eficaz e prática dentro do sistema e para quem faz o SUS.

“As transformações ocorridas globalmente nos últimos tempos estão atingindo diretamente a educação e o interesse do profissional em formação em se atualizar, o que exige uma nova visão de formação profissional, que atue de forma coerente com o paradigma educacional. E isso demanda de nós docentes, uma necessidade por buscas de métodos inovadores que contemplem a real necessidade da população. Que ultrapasse os padrões puramente técnicos, que apesar de necessários, precisam ser articulados e intercalados com novas formas de ensinar e aprender”, explica Marilza Lima.

Metodologia Ativa

O termo Metodologia Ativa fundamenta-se em uma educação crítico-reflexiva com base em estímulo no processo ensino-aprendizagem, que resulta em envolvimento por parte do educando na busca pelo conhecimento.

Entre os métodos caracterizados como ativos durante esse processo estão: a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, estudo de caso, sala de aula invertida, aprendizagem por pares, gamificação, ensino híbrido, seminários, fóruns, debates, pesquisa de campo.

“A principal influência que podemos observar na saúde é estimular o indivíduo a sair da estagnação profissional e intelectual, colocando este como protagonista no desenvolvimento de suas competências. Melhorando assim, a qualidade do serviço prestado aos usuários”, destaca a enfermeira.