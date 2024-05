Atenção: trecho da Linha Vermelha com interdição nesta segunda (20)

Nesta segunda-feira (20), o acesso da rua Etelvina Vivacqua à avenida José Felix Cheim (Linha Vermelha), na altura no bairro Nova Brasília, será interditado para o tráfego no sentido do bairro Zumbi, devido ao início de obras de pavimentação do trecho.

Para os veículos que percorrem a Linha Vermelha, a conversão para a rua Etelvina Vivácqua seguirá livre. Essas alterações estão previstas para durarem 30 dias, segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semo).

Com isso, os condutores que utilizam o trecho a ser interditado deverão optar por rotas alternativas. Entre elas, está a possibilidade de circular pelas ruas: Nelson Boreli (por trás da Praça do Rotary até a Av. Jones dos Santos Neves), Mileto Louzada, José Dias Lobato, Joaquim Caiado e São Miguel, que pode ser acessada pela Avenida Aristides Campos, em frente à Casa da Borracha.

Outra importante rota a ser considerada é a utilização da Av. Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão) que apresenta maior fluidez de tráfego, em substituição da Av. Jones dos Santos Neves e da Linha Vermelha, que apresentam um fluxo mais intenso de veículos.

Transporte público

Com o início dos serviços, o itinerário do transporte público para a região também sofrerá alteração temporária. Todos os horários de ônibus atrelados às linhas 050, 052 e 053 estarão sendo realizados conforme o itinerário a seguir:

Saindo do Centro em direção ao bairro: os veículos a partir da avenida Beira Rio, seguirão pela avenida Jones dos Santos Neves (até o Posto Jovino), avenida Aristides Campos, rua Sargento Valdemar Simões (Eucalipto/Zumbi).

Saindo do bairro em direção ao Centro: os ônibus seguirão pela rua Maria Dolores Santana (Alto Zumbi), rua Manoel Domingues, rua Castorina Passoni, avenida Jones dos Santos Neves, avenida Aristides Campos (até o trevo da Selita), rua Basílio Pimenta e Centro (para as linhas 050 e 052). Já a linha 053 seguir pela avenida Jones dos Santos Neves e rua Bernardo Horta.