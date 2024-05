Atílio Vivácqua: Da Vitória destina emenda de R$ 100 mil

O deputado federal Da Vitória destinou R$ 100 mil para Atílio Vivácqua. De acordo com o parlamentar o recurso destinado ao Projeto Social Neemias, já está na conta.

A instituição presta atendimento importante para a saúde em Atílio Vivácqua. Atualmente várias famílias são beneficiadas pelo projeto.

“É uma solicitação do prefeito Josemar, dos vereadores Laurinho e Mário Brito e do nosso parceiro Clayton Siqueira”, destaca Da Vitória.

