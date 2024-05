Motociclista morre após bater em caminhão em Atílio Vivácqua

Um motociclista de 25 anos, morreu após a moto em que ele estava bater contra um caminhão em uma estrada na zona rural de Atílio Vivácqua, na tarde da última quarta-feira (22).

Em contato com a Polícia Militar, o caminhoneiro explicou que estava trafegando na via, quando a motocicleta surgiu na direção contrária da rodovia, no meio da estrada. Nisso, segundo ele, não deu tempo de desviar, e a moto acabou batendo na dianteira do veículo.

O condutor da motocicleta, de 25 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito dentro da ambulância.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado pelo Samu para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e feito o exame cadavérico. Não houve acionamento para o local do fato.