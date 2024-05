Atílio Vivácqua: PM encontra o que não esperava dentro de porta-luvas

Dois suspeitos foram presos, uma arma de fogo e drogas apreendidas, nesta sexta-feira (24), no município de Atílio Vivácqua.

De acordo a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), os homens foram detidos após abordagem a um carro, modelo Fiat Pálio, às margens da rodovia ES-489.

Ao revistarem todo o automóvel, não encontraram nada à primeira vista. Porém, ao abrir o porta-luvas, os militares acharam uma pistola calibre 380, oito munições calibre 32 intactas, uma balaclava e dois pinos com substância análoga a cocaína dentro do porta-luvas.

Além dos dois homens, duas mulheres também se encontravam no interior do veículo. Elas foram liberadas, uma vez que, em depoimento à polícia, os suspeitos afirmaram que elas não tinham conhecimento dos ilícitos.

Diante dos fatos, os homens foram algemados e conduzidos para o Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.

