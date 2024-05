Batida entre carro e caminhão deixa feridos na BR-101, em Rio Novo do Sul

Uma batida entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas no km 382,4 da BR-101, em Rio Novo do Sul. O acidente aconteceu na tarde do último domingo (26).

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 16h42 do domingo e envolveu um carro e um caminhão. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Pronto Atendimento (PA) de Iconha. Não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes. O tráfego de veículos no local seguiu em sistema pare e siga, e o trânsito foi totalmente liberado às 19h13.