“Blocão” define Diego Libardi como pré-candidato a prefeito de Cachoeiro

Diego Libardi (Republicanos) foi o nome escolhido para liderar o projeto de pré-candidatura a prefeito do “Blocão”, composto pelos deputados estaduais Dr. Bruno Resende (União) e Allan Ferreira (Podemos), em Cachoeiro de Itapemirim. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10).

Durante o evento, que reuniu o presidente estadual do Republicanos, o ex-deputado Erick Musso, e o presidente municipal do Novo, Luciano Lintz, Diego Libardi destacou que agora vai em busca do diálogo com os eleitores dos parlamentares, uma vez que, por conta do acordo não teve a oportunidade de se aproximar.

“Quem até então tinha somente no Dr. Bruno o único candidato possível, eu queria pedir uma oportunidade para me conhecer melhor, para me apresentar nesse momento de pré-campanha, para que a gente possa se conhecer melhor. E com esse apoio Bruno, agente possa dialogar com o seu grupo”, afirmou Diego Libardi.

O pré-candidato do Republicanos também reforçou o compromisso de dialogar com os eleitores do deputado do Podemos.

“Eu quero pedir também ao seu grupo Allan a oportunidade de me conhecer, para que a gente possa se apresentar e falar aquilo que a gente pensa de Cachoeiro de Itapemirim. Eu tenho certeza de que vocês vão ver um pouquinho de Bruno em mim e vão ver um pouquinho de Allan em mim. Que essa mistura toda é que vai fazer o caldo bom, que nós queremos para Cachoeiro de Itapemirim”, explica.