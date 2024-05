Bombeiros combatem incêndio florestal em Ibatiba

A Defesa Civil do município de Ibatiba, na região do Caparaó, teve que acionar o Corpo de Bombeiros para combater um incêndio florestal no Bairro Vila Nova, na tarde da última segunda-feira (20). Após as ações rápidas das equipes com apoio da Polícia Militar, o fogo foi combatido e ninguém ficou ferido.

De acordo com a Defesa Civil, ao chegar no local, a equipe se deparou com uma enorme cortina de fumaça com labaredas de fogo em certos pontos com mais de um metro de altura.

Segundo informado pela 2ª Cia do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, os mesmos foram acionados para combater um incêndio, e que se tratava de um rapaz que havia colocado fogo em alguns pertences, logo assim, ficando o fogo sem controle e se alastrando pela vegetação.

Alerta

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Ibatiba comunicou que provocar incêndio em matas ou florestas é crime. Todos devem tomar os cuidados necessários para não propagar chamas e ocasionar incêndios.

Denúncias

Em caso de incêndio, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil do Município de Ibatiba pelo número (28) 99955-7763. Denúncias sobre incêndios criminosos também podem ser feitas neste número. A pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia.

Fonte: Prefeitura de Ibatiba.