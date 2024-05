Bombeiros do ES passam a atuar em outras cidades do Rio Grande do Sul

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) foram redirecionadas para os quartéis das cidades de Lajeado e Estrela, no Rio Grande do Sul. As duas cidades ficam às margens do Rio Taquari, que registrou nova cheia neste fim de semana, ultrapassando a cota de inundação.

Os militares capixabas foram divididos em quatro equipes, com embarcações a motor, e realizaram atendimentos ao longo do domingo (12). Eles seguem atuando nesta segunda-feira (13). Havia, também, a previsão de buscas a pessoas soterradas, entretanto, com as chuvas, este trabalho teve que ser suspenso.

A missão capixaba no Rio Grande do Sul completou uma semana neste domingo (12). Desde o início até a noite de ontem, os militares do Espírito Santo resgataram 286 pessoas e 81 animais. Não há data prevista para o retorno das equipes.

As Estações Portáteis de Tratamento de Água seguem operando em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (13), a previsão é de chuva e baixas temperaturas.