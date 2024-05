CBMES encontra mais uma vítima soterrada em Santa Cruz do Sul

A equipe K9 do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) localizou os restos mortais da última vítima que ainda estava soterrada em Santa Cruz do Sul. O trabalho foi realizado em conjunto com militares da Força de Resposta Rápida do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Desde a última terça-feira (05), as cadelas Brisa e Fenix têm sido aplicadas na região de Santa Cruz do Sul, com o objetivo de localizar vítimas soterradas. Nesta sexta (10), a última vítima foi encontrada.

Em São Leopoldo, o nível da água baixou e as demandas de resgate diminuíram. As equipes seguem atuando, principalmente na distribuição de mantimentos, ração e água. Desde o início da missão, os militares do CBMES resgataram 281 pessoas e 78 animais.

As três Estações Portáteis de Tratamento de Água estão operando em Porto Alegre. Os militares permanecem em estado de alerta devido à previsão de chuva forte para os próximos dias, que pode agravar o cenário.

Busca com cães (K9) em Santa Cruz do Sul

As cadelas, que compõem o efetivo do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), do CBMES, são treinadas para localizar pessoas vivas ou restos mortais. Quando encontra uma vítima, o cão late, indicando o ponto para o militar que o acompanha. Em todos os casos já atendidos pelo CBMES, não há registro de indicação de ponto equivocado.