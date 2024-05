Briga entre primos termina com pessoas feridas em Mimoso

Dois homens foram socorridos para o hospital após ficarem feridos durante uma briga no bairro Alto São Sebastião, em Mimoso do Sul, no último sábado (18). Segundo testemunhas, as vítimas são primos.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, policiais militares foram acionados para irem até a rua Vinte e Três de Maio, para verificar uma briga envolvendo faca. No local, populares relataram aos militares que havia acontecido uma briga entre dois primos, e que um deles feriu o outro na perna com uma faca.

Além disso, testemunhas contaram aos militares que, durante a briga, o acusado escorregou e caiu sobre a faca, ferindo o próprio braço, pois estava muito agitado e apresentando ter feito uso de bebida alcóolica. A faca, segundo a PM, foi encontrada em cima de uma geladeira que estava em frente da casa do acusado.

No entanto, por estar sangrando muito, os populares socorreram a vítima da perna para o Hospital Apóstolo Pedro, no mesmo município. Porém, devido a gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi informado. O acusado estava com um corte no braço esquerdo e recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriomente, foi socorrido para o Hospital Apóstolo Pedro.

Sendo assim, o acusado foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com os materiais apreendidos.