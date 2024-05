Cachoeirense Ausente Nº 01: médico e professor são os indicados ao título

Duas figuras de destaque, o médico Écio Barbosa Fraga e o professor João Bosco de Salles, estão na disputa pelo título de Cachoeirense Ausente Nº1 de 2024. A honraria, concedida anualmente a nativos de Cachoeiro que se destacam em suas trajetórias profissionais e de vida para além dos limites da cidade, será entregue durante a tradicional Festa de Cachoeiro, no mês de junho.

As indicações dos candidatos foram formalizadas por familiares e amigos que apresentaram currículos detalhados à Prefeitura. O prazo para inscrição encerrou-se nessa segunda-feira (6), e agora a comunidade aguarda para saber quem será o grande homenageado deste ano.

Écio Barbosa Fraga, médico com uma longa carreira iniciada em 1986, é Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Além de sua dedicação à medicina, Fraga também tem raízes esportivas em Cachoeiro, tendo sido atleta do Estrela do Norte Futebol Clube durante a juventude, antes de se estabelecer em Belo Horizonte, onde reside desde a década de 1980.

Por outro lado, João Bosco de Salles, professor de Bioquímica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), traz consigo uma impressionante trajetória acadêmica. Graduado, mestre e doutor em Biologia pela mesma instituição em que agora leciona, Salles também possui pós-doutorado em Bioquímica. Apesar de residir no Rio de Janeiro, mantém fortes laços com a cidade natal.

O título de Cachoeirense Ausente de 2024 será concedido em uma eleição marcada para o dia 24 de maio, no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro, das 9h às 12h. A votação, realizada secretamente pelos representantes das instituições listadas no Decreto Nº 24.451/2014, segue as diretrizes da Lei Municipal Nº 6.960/2014, que regulamenta a entrega de homenagens e honrarias na cidade.