Cachoeiro: avenida Lacerda de Aguiar terá recapeamento nesta segunda (13)

Nesta segunda-feira (13), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) dará início às intervenções preliminares para o recapeamento asfáltico na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim e o trecho será alterado.

As obras serão iniciadas com a fresagem e a limpeza da via, preparando a base para a aplicação da nova camada de asfalto. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semo), estima-se que essas intervenções tenham uma duração aproximada de sete dias.

Para garantir a mobilidade na avenida, que é uma das mais importantes da malha viária de Cachoeiro, os trabalhos serão realizados em meia-pista, a partir das 19h30. Já na terça-feira (14), das 8h às 16h, as equipes darão início à aplicação do asfalto novo, avançando no sentido BR-101 via Centro.

Toda a extensão da obra será devidamente sinalizada, a fim de orientar os condutores durante o período de execução dos serviços. A orientação é a de trafegar com cautela na região, devido à movimentação de servidores e maquinários ao longo da via. Além disso, é importante seguir as orientações de trânsito e respeitar a sinalização presente no local.