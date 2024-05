Preso o homem que matou a esposa em Jerônimo Monteiro

Após ter passado o sábado (11) em fuga, o homem acusado de matar a esposa em Jerônimo Monteiro foi até a delegacia de Alegre acompanhado de um advogado, no período da noite. A Polícia Civil informou que ele, que tem 31 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e na presença de parentes da vítima.

Após os procedimentos de praxe, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional e a polícia segue com as investigações.

Detalhes do caso

Na manhã de sábado (11), um caso de feminicídio deixou os moradores do bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro, abalados. Uma mulher de 32 anos foi morta dentro da própria casa, pelo marido. Em atualizações recentes da Polícia Militar, eles informaram que a mãe da vítima teria presenciado o crime.

A mãe da vítima relatou aos militares que tinha ido à casa de sua filha buscar os netos e encontrou o genro alterado e impedindo a entrada da esposa na residência. A sogra disse que foi tentar conversar com o homem, quando o mesmo pegou uma faca e correu atrás dela e da filha.

No momento em que o suspeito conseguiu segurar a esposa, lhe desferiu golpes de faca e fugiu em um veículo. Além da mãe da vítima, os filhos do casal também estavam em casa na hora do crime. Natália Brito da Costa, 32 anos, morreu no local.

Natália Brito da Costa, vítima de feminicídio (Foto: reprodução / Whatsapp)