Cachoeiro: Brás define data para discutir empréstimo da Prefeitura

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto (Podemos), reafirmou o seu compromisso em votar o projeto do Poder Executivo municipal, que requer autorização para empréstimo de R$ 250 milhões, após discutir com a sociedade civil.

Nesta sexta-feira (10), durante evento de anúncio da pré-candidatura de Diego Libardi (Republicanos) a Prefeitura de Cachoeiro, o chefe do Poder Legislativo afirmou que a audiência pública já tem data.

De acordo com Brás, o encontro deve ser realizado na sexta-feira (17), na Câmara Municipal. Até então, a audiência estava prevista para acontecer às 14h, mas após pedidos de representantes da sociedade civil, um novo horário será divulgado.

