Cachoeiro de Itapemirim recebe selo CSC GovTech de inovação

Um reconhecimento a nível nacional reafirma Cachoeiro como um polo de desenvolvimento e inovação no estado do Espírito Santo. Nesta semana, o município recebeu o selo CSC GovTech, que busca incentivar e reconhecer as cidades que implementam práticas exemplares de governança em seus ecossistemas de inovação.

A premiação foi realizada na última segunda-feira (29), em São Paulo, durante o Connected Smart Cities GovTech, considerado um dos maiores encontros de soluções digitais para o setor público.

Cidades de todas as regiões do Brasil participaram, sem limitação de tamanho e população, e tiveram as seguintes dimensões analisadas: Políticas e estratégias de inovação; Participação e colaboração das hélices; Transparência e acesso à informação; Cultura de inovação; Ambientes e resultados de inovação.

Presentes no evento, representando Cachoeiro, o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes, e o coordenador executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes, Elcio Sá Neto, enfatizaram as iniciativas da gestão municipal para promover o desenvolvimento do município com foco na sustentabilidade e na inovação.

“A inovação é fundamental para impulsionar o progresso e a competitividade em todos os setores da sociedade. Ao adotarmos uma abordagem voltada para a inovação, somos capazes de enfrentar desafios de maneiras criativas e encontrar soluções eficazes para problemas complexos, tornando o serviço público mais efetivo e próximo ao cidadão”, afirmou o secretário.

“Ideias inovadoras, alinhadas à tecnologia, são imprescindíveis no planejamento e no desenvolvimento de um município, e, em Cachoeiro, estamos em constante evolução para tornar os serviços públicos cada vez mais eficientes para os cidadãos, seja através da implementação de sistemas inteligentes de gestão urbana, da digitalização de processos para facilitar o acesso da população, ou da criação de aplicativos que promovam a interação entre a comunidade e a administração municipal”, afirmou o coordenador executivo.

O selo CSC GovTech é uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a EXXAS, que envolve empresas, entidades e governos em uma plataforma cuja missão é encontrar o DNA de inovação e melhorias para cidades mais inteligentes e conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades.

Iniciativas na área de inovação tecnológica

Para alcançar o selo CSC GovTech, Cachoeiro de Itapemirim promoveu diversas iniciativas voltadas para o desenvolvimento tecnológico do município, como Investimentos em infraestrutura de informação e comunicações, além de iniciativas para promover startups de tecnologia que atraem talentos e impulsionam o crescimento econômico, o que inclui, também, as incubadoras de startups, os programas de aceleração e parcerias com universidades locais para promover a educação voltada para tecnologia.

O emprego de solução em Inteligência Artificial também se destaca nos investimentos realizados em Cachoeiro, possibilitando que o município identifique ocorrências que necessitam de intervenção da administração pública, por meio de uma tecnologia embarcada.

Além disso, a digitalização de processos e a disponibilização de aplicativos referentes aos serviços públicos, como o Cachoeiro Online e o Ponto Cachoeiro, também foram citados como iniciativas de sucesso no município. Hoje, o cidadão pode utilizar vários serviços fornecidos pela Prefeitura, sem sair de sua casa, como agendamento de serviços médicos, atendimento no Procon, acesso ao IPTU e muitos outros.

Para o futuro, Cachoeiro trabalha na elaboração da Lei de Inovação, mecanismo legal que trará incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do município.

“Ao longo dos últimos anos, a gestão municipal tem se preocupado em empregar a tecnologia para proporcionar serviços públicos mais eficientes e acessíveis, especialmente para os setores mais vulneráveis da população. Isso envolve a implementação de soluções tecnológicas que ajudem a reduzir as desigualdades sociais, melhorar o acesso à educação, saúde e outros serviços essenciais, e promover a inclusão digital”, destaca o prefeito Victor Coelho.