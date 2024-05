Cachoeiro de luto: ex-prefeito Valadão é sepultado sob comoção

Na tarde desta quarta-feira (22), foi sepultado, no Cemitério Municipal do Coronel Borges, o corpo do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Valadão. Aos 85 anos, ele faleceu no início da manhã no Hospital Unimed, onde estava internado com um quadro de pneumonia.

O velório do ex-prefeito ocorreu no Cemitério Park, no bairro IBC. O corpo seguiu no cortejo do Corpo de Bombeiros pelas ruas de Cachoeiro, por volta das 16h, em direção ao Cemitério Municipal do Coronel Borges, onde foi sepultado às 17h, sob forte comoção.

Autoridades políticas do município, amigos, colegas e familiares acompanharam o cortejo e o sepultamento. “Valadão deixa um legado para Cachoeiro de Itapemirim. Sua história nunca será esquecida e estará sempre em nossos corações”, descreveu um amigo.

Roberto Valadão foi eleito deputado estadual, e legislou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo de 1979 a 1983. Anteriormente, atuou como vereador na Câmara Municipal, entre 1973 a 1979.

Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim de 1983 a 1989, comandaria novamente o Poder Executivo Municipal no período de 2005 a 2008. Em 1990, tornou-se deputado federal, trabalhando em Brasília até 1998.

Luto oficial

Na manhã desta quarta-feira (22), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou luto oficial de três dias no Estado em homenagem ao ex-prefeito.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), também decretou luto oficial de três dias no município.