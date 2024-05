Deputados homenageiam Roberto Valadão

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) decretou luto de três dias pelo falecimento de Roberto Valadão, aos 85 anos. No início da sessão ordinária desta quarta-feira (22), o Plenário também prestou homenagem ao político capixaba que ocupou diversos cargos eletivos: foi prefeito, vice-prefeito e vereador de Cachoeiro de Itapemirim; deputado estadual; e deputado federal. Na Assembleia Legislativa, ocupou cadeira de 1979 a 1983.

Em homenagem ao político, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio. A solicitação partiu do deputado Tyago Hoffmann (PSB), que foi acompanhado por Janete de Sá (PSB); pelo presidente Marcelo Santos (Podemos); pelos deputados de Cachoeiro de Itapemirim Allan Ferreira (Podemos) e Callegari (PL); Engenheiro José Esmeraldo (PDT); Delegado Danilo Bahiense (PL); e Iriny Lopes (PT).

Deputados fazem homenagens

“Com muita tristeza acabo de receber a notícia do falecimento do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Roberto Valadão, uma figura política importante para a história do município de Cachoeiro de Itapemirim, uma figura política importante para o Estado do Espírito Santo. Por isso, senhor presidente, pelo falecimento agora, recente, do nosso ex-prefeito Roberto Valadão eu estou pedindo um minuto de silêncio na Casa”, iniciou Hoffmann.

Janete de Sá logo se somou ao pedido de Hoffmann: “Eu também faço meu pedido de um minuto de silêncio na mesma direção, em favor desse querido, que foi um grande político de nosso estado, foi prefeito de Cachoeiro de Itapemirim”, iniciou.

“Pude conhecer Roberto Valadão na década de 1980, quando a gente participou de vários embates pelas Diretas Já. Ele sempre muito atuante, sempre fazendo uma boa representação de Cachoeiro de Itapemirim. E aqui também quero, junto com o deputado Tyago, em frente a esse Plenário, quero render a minha homenagem a esse homem de muito valor para o estado”, concluiu Janete.

O chefe do Legislativo estadual, Marcelo Santos, fortaleceu a homenagem: “Nosso Valadão foi um amigo querido meu e do meu pai, grande político, que também foi deputado estadual, deputado federal, prefeito do município de Cachoeiro, amigo de Theodorico Ferraço, foi um grande líder político, deixou o seu legado e que nos deixa, mas tem uma história escrita nos livros do nosso estado”, proferiu o presidente.

Cachoeiro

Representantes de Cachoeiro de Itapemirim, Allan Ferreira (Podemos) e Callegari (PL) se juntaram aos colegas para a manifestação de pesar pelo falecimento da liderança do sul do estado.

“Foi um prefeito que eu acompanhei o mandato dele aqui em Cachoeiro, muito querido pelos servidores de Cachoeiro. Os servidores da prefeitura falam que ele foi um pai para todos os servidores. Quero deixar aqui minha tristeza, o meu voto de pesar para toda a família, para todos os amigos, para todos aqueles que gostam dele, que conhecem a história do Valadão”, discursou Ferreira.

“Gostaria também de registrar meu pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Cachoeiro, deputado federal, deputado estadual, um dos maiores líderes do sul do estado, senhor Roberto Valadão, que marcou a nossa história. Uma figura de uma personalidade marcante mesmo e que representa os mais altos princípios da política aqui no sul do estado. Que Deus abençoe a sua família”, acompanhou Callegari.

Mais homenagens

O deputado Engenheiro José Esmeraldo destacou características do político: “Roberto Valadão foi um grande deputado federal, um cara aguerrido, um tribuno inteligente, muito competente (…). Eu tive o prazer, a satisfação, de estar em sua residência juntamente com seus familiares alguns anos atrás e a gente via ali aquele fervor de homem público honesto, correto. Uma pessoa que realmente foi muito importante não só para Cachoeiro de Itapemirim, mas também para todo o Estado do Espírito Santo”, ressaltou Esmeraldo.

Delegado Danilo Bahiense e Iriny Lopes também se juntaram às homenagens dos colegas. “Também quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do Roberto Valadão (…). Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e um dos fundadores do MDB. Que Deus conforte todos os familiares e amigos”, proferiu Bahiense. “Eu gostaria de me somar aos meus colegas no voto de pesar”, disse Iriny.

Biografia

Nascido em Colatina, em 20 de setembro de 1938, Roberto Valadão Almokdice foi advogado, contador e escriturário. Iniciou os estudos em Muniz Freire e, posteriormente, cursou Contabilidade em Cachoeiro de Itapemirim, quando começou a se destacar no movimento estudantil e na vida pública.

Valadão foi um dos expoentes do sul do estado na resistência contra a ditadura militar. Nos anos 1970, sofreu um atentado. Ele também foi um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O político ocupou os seguintes cargos: vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim de 1971 a 1973; vereador do município, de 1973 a 1979; deputado estadual, de 1979 a 1983; prefeito de Cachoeiro, de 1983 a 1989; deputado federal, de 1991 a 1999; e prefeito de Cachoeiro novamente, de 2005 a 2008.

Assembleia Legislativa

No Parlamento estadual, Roberto Valadão ocupou cadeira na 9ª legislatura. Foi líder do MDB na Casa e membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça e suplente da Comissão de Finanças.

Também integrou colegiado especial para acompanhar o Executivo na recuperação do estado após chuvas de 1979; comissão especial para análise de propostas de emenda à Constituição; e comissão de análise do Orçamento do estado para o ano de 1980; entre outros colegiados.

Fonte: Assembleia Legislativa.