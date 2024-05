Cachoeiro: igreja celebra Santa Rita de Cássia nesta quarta (22)

O dia de Santa Rita de Cássia, uma das santas mais populares e veneradas pela Igreja Católica, é celebrado nesta quarta-feira (22). Devotos ao redor do mundo se reúnem para homenagear a santa conhecida como a “Santa das Causas Impossíveis”, participando de missas, procissões e novenas.

Santa Rita de Cássia não teve uma vida fácil. Ela nasceu em 1381, na Itália, em um momento de conquista, rebeliões e corrupção. Como seus pais, era analfabeta, mas Deus lhe concedeu a graça de ler. Queria ser religiosa, mas seus pais escolheram um esposo e ela aceitou de forma obediente.

Seu marido tinha maus hábitos, bebia muito, era mulherengo e a maltratava. Mas, santa Rita se manteve fiel na oração. Tiveram filhos gêmeos que possuíam o mesmo temperamento do pai. Após 20 anos de casamento, o marido se converteu, Rita o perdoou e, juntos, aproximaram-se ainda mais da vida de fé. Um dia, ele não voltou para casa e foi encontrado morto.

Os filhos juraram vingar a morte de seu pai e a dor de santa Rita aumentou ainda mais. Nem suas súplicas os fizeram desistir. A mãe aflita rogou ao Senhor para salvar seus filhos e tirar suas vidas antes que eles mesmos se condenassem com um pecado mortal. Assim, ambos sofreram de uma terrível doença e antes de morrer perdoaram os assassinos.

Mais tarde, santa Rita quis ingressar na congregação das Irmãs Agostinianas, mas não foi fácil, porque tinha sido casada e por causa da morte sombria de seu marido. Ela se colocou em oração e certa noite ouviu que a chamavam três vezes pelo nome. Ele abriu a porta e encontrou santo Agostinho, são Nicolau de Tolentino e são João Batista, de quem era muito devota.

Eles pediram que ela os seguisse e, depois de percorrer as ruas, sentiu que a elevavam no ar e a empurravam suavemente para Cássia até se encontrar em cima do mosteiro de Santa Maria Madalena. Ali, entrou em êxtase e quando voltou a si estava dentro do mosteiro e as religiosas agostinianas não puderam negar mais o seu ingresso na comunidade.

Fez sua profissão religiosa no mesmo ano (1417) e foi colocada à prova com duras provações por parte de suas superioras. Santa Rita recebeu os estigmas e as marcas da coroa de espinhos na cabeça. Ao contrário de outros santos com este dom, as chagas dela exalavam um odor ruim e teve que viver isolada por muitos anos.

Depois de uma doença grave e dolorosa, partiu para a Casa do Pai em 1457. A ferida de espinho em sua testa desapareceu e no lugar ficou um ponto vermelho como um rubi, que tinha deliciosa fragrância. Seu corpo permanece incorrupto.

Missas e procissão em homenagem à Santa Rita em Cachoeiro de Itapemirim:

Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria

A Comunidade Santa Rita de Cássia, da Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, localizada na rua Manoel Domingues, no bairro Nova Brasília, conta com uma programação especial para homenagear sua padroeira nesta quarta-feira (22). O 9º dia da novena começará às 19h15, encerrando com a missa com benção das rosas às 19h30.

Após a missa, procissão com o andor da padroeira pelas ruas do bairro.

Paróquia Nossa Senhora da Consolação

A Comunidade Santa Rita de Cássia, localizada na rua José Danche Vitório, no bairro Vila Rica, conta com uma programação especial. A Santa Missa com benção das rosas será presidida pelo frei Silvestre Brunoro às 19h30, logo após, procissão com o andor da padroeira pelas ruas do bairro.

Paróquia Nossa Senhora das Graças

A Comunidade Santa Rita de Cássia, localizada na rua Eulina Jaccond de Andrade, no bairro Alto Monte Cristo, conta com uma programação especial. A Santa Missa presidida pelo pároco, padre Evaldo Praça Ferreira, com benção das rosas, será celebrada às 19h30, logo após, procissão com o andor da padroeira pelas ruas do bairro.