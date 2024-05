Cachoeiro: rua no Gilberto Machado tem nova mudança no trânsito

A rua Antônio Caetano Gonçalves, no bairro Gilberto Machado, teve uma nova mudança no trânsito. Nesta segunda-feira (20), os motoristas que trafegam pela via foram surpreendidos com a alteração.

A partir de agora, a rua Antônio Caetano Gonçalves terá sentido de sua mão invertido, em direção à avenida Francisco Lacerda de Aguiar, com estacionamento rotativo nos dois lados da via.

No dia 1° de abril, o trecho tinha passado por alteração. Ele deixou de ser mão dupla e passou a ser mão única, iniciando o trajeto ao lado do prédio Clinefro, com sentido à avenida Cristiano Dias Lopes.

Os moradores e comerciantes da rua tiveram uma ação educativa do trânsito, e foram informados da alteração. O objetivo da mudança era melhorar o fluxo de veículos, que não estava funcionando no sentido de mão dupla, o que acabava causando congestionamentos e estressa os usuários da via.

No entanto, a medida desagradou quem utiliza a via diariamente, já que, em caso de retorno, era necessário seguir até o Posto Sena para voltar à rua. “Tentei estacionar na rua, mas não encontrei vaga e tive que ir até o Posto Sena fazer o retorno para voltar. A mudança agora vai melhorar quem precisa utilizar a rua e vai deixar o trânsito melhor”, disse uma usuária.

Os motoristas que estacionam o veículo na via precisam ter atenção: a partir de agora, o estacionamento rotativo funciona nos dois lados e o não pagamento do estacionamento pode gerar multa.