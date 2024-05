Cachoeiro sedia audiência pública sobre saúde mental materna

A saúde mental materna será o tema de audiência pública a ser realizada pela Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa (Ales), na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (16), às 19 horas.

A atividade faz parte do Maio Furta-Cor: Promoção da Saúde Mental Materna, campanha que acontece em todo o país desde 2021, impulsionada pela pandemia da Covid-19, e em 17 países.

O evento contará com palestras de profissionais na área de saúde mental materna. Confirmaram presença a psicóloga do Hospital Materno Infantil Franciso de Assis (Hifa) de Cachoeiro Esthefani Correia Bitencourt; a psicanalista, educadora parental e representante da Campanha Maio Furta-Cor em Cachoeiro de Itapemirim, Luana Aguiar; a enfermeira-chefe do Banco de Leite do Hifa, Patrícia Mendes de Souza Grifo; e a médica ginecologista e obstetra Rosely de Almeida Freixo, também desse hospital.



A campanha



De acordo com informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CNSS), a campanha foi criada pela psicóloga clínica e perinatal Nicole Braga Cristino e pela psiquiatra e psicoterapeuta Patrícia Piper, em Brasília (DF).



A campanha aborda três aspectos que envolvem a situação da mulher no período maternal: dificuldades vividas pelas mulheres em período de pré e pós-parto; conscientização da situação da mulher, com base em evidências científicas; e incentivar a elaboração e implantação de políticas públicas na área.