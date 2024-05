Cães farejadores encontram drogas escondidas em bananeiras no ES

Nesta sexta-feira (17), as equipes policiais realizavam a operação “Força e presença”, onde foram realizadas incursões a pé na pretensão de localizar suspeitos comercializando drogas no bairro Alto laje, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Militar, no deslocamento foi empregado o cão de faro de armas e drogas e na busca, foi observado pelo seu condutor a mudança de comportamento, que ao restringir os locais foram sinalizados pelo cão em dois pontos. No primeiro, uma sacola entre os arbustos, no segundo em sacolas escondido nas bananeiras, totalizando 38 pinos de cocaína e nove buchas de maconha.

Já no outro lado da rua, o cão localizou em um ponto próximo ao padrão de energia 83 pinos de cocaína, 96 pedras de crack, 32 unidades de haxixe e 20 buchas de maconha. Como mais nada de ilícito foi encontrado, as buscas foram finalizadas no local e o material apreendido foi entregue na 4ª Delegacia Regional de Cariacica.