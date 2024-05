Integrante de facção criminosa é preso em Bom Jesus do Norte

Um jovem de 21 anos foi preso com 20 papelotes de cocaína em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu às margens da BR-484, no mesmo município, na madrugada deste sábado (18).

A PM informou que os policiais passavam pela Rodovia BR-484, quando próximo a um bar avistaram o suspeito. Nisso, ele dispensou uma sacola branca no chão. Os militares conseguiram alcançar o suspeito e verificaram que na sacola continha 20 papelotes de cocaína. Segundo o suspeito, a droga seria entregue e comercializada em um bar.

Além disso, a PM disse que o homem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e constantemente é visto pelos policiais com outros suspeitos, inclusive integrantes da Facção Criminosa Comando Vermelho (CCV), no município.

Leia também: Trio é preso com materiais do tráfico de drogas em Alegre

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente com o material apreendido.