Câmara de Cachoeiro: elevador panorâmico facilita acesso de PcDs

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim agora conta com um elevador panorâmico e instalações totalmente adaptadas para Pessoas Com Deficiência (PcDs). O equipamento foi inaugurado, nesta quinta-feira (2), durante sessão solene em homenagem aos 157 anos de emancipação política de Cachoeiro.

Além do elevador panorâmico, também foram entregues estrutura para saída de emergência, rampas de acesso, banheiros adaptados, Tribuna acessível, proteção contra incêndio e reestruturação dos 2º e 3º andares.

A Câmara de Cachoeiro é uma das pioneiras no que diz respeito a adaptação do Poder Legislativo para pessoas com deficiência no Sul do Estado. Além de instalações adaptadas para cadeirantes, a Casa de Leis também conta com intérpretes de Libras durante as sessões.

A solenidade, liderada pelo vereador e presidente da Câmara de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos), contou com a participação do prefeito Victor Coelho (PSB), vereadores e representantes da Associação Mova-se.