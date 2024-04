Emancipação: Câmara de Cachoeiro inaugura obras de acessibilidade

Na próxima quinta-feira, 2 de maio, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim realiza a Sessão Solene em homenagem aos 157 anos de Emancipação Política. Na ocasião, também serão inauguradas as obras de modernização e acessibilidade da sua sede, o edifício Comendador Juarez Tavares Matta.

As solenidades, que seriam realizadas no dia 25 de março, data da emancipação, foram adiadas em decorrência das fortes chuvas que provocaram enchentes em municípios do Sul do Estado.

A inauguração das obras acontecerá na área externa do prédio, em frente à portaria principal. Logo após, os presentes se dirigirão ao Plenário, no segundo andar, para a Sessão Solene de entrega de homenagens alusivas à data. Serão concedidos Títulos de Cidadania Cachoeirense, o Título Benemérito Joacyr Pinto e a Comenda Bernardo Horta de Araújo.

“Optamos por adiar a Sessão e a inauguração em solidariedade aos nossos irmãos dos municípios vizinhos que foram duramente castigados com as chuvas. Naquele momento, preferimos nos unir em solidariedade e realizamos na Câmara uma campanha de doação de roupas, produtos de higiene e alimentos. Não era momento de comemorar”, ressalta Brás Zagotto (Podemos), presidente da Casa.

Inclusão e acessibilidade

A Câmara Municipal de Cachoeiro caminha a passos largos para se tornar cada vez mais a “Casa do Povo”, uma casa de inclusão e progresso. O prédio da Casa de Leis passou por uma obra de modernização para acessibilidade, incêndio e pânico.

O destaque do conjunto de melhorias é o novo Elevador Panorâmico Cartunista Ricardo Ferraz. Uma reivindicação antiga de cidadãos e movimentos sociais, como o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Projeto Mova-se, que permite aos cidadãos com deficiência, cadeirantes ou que tenham mobilidade reduzida, chegar à portaria do prédio a partir da Praça Jerônimo Monteiro, com maior segurança e comodidade.

“Estou muito feliz e realizado por saber que um desenho artístico, que rabisquei em 2018, passou pelo crivo técnico. Agora temos mais um motivo para comemorarmos a nossa emancipação: a acessibilidade na Casa de Leis do município!” comemora Ferraz, que é PCD e nacionalmente conhecido como ativista pela acessibilidade.

Além do elevador, foram instaladas calçadas com piso tátil, rampas de acesso, banheiros acessíveis, tribuna acessível, assentos preferenciais e demarcação de local específico para cadeiras de rodas. Também foi construída uma nova estrutura para saída de emergência, reestruturação e reforma total do 2º e 3º andares e instalação de proteção contra incêndio.

Vale ressaltar ainda que todas as sessões da Câmara são transmitidas com tradução simultânea em Libras.

“Temos uma Câmara totalmente renovada, por dentro e por fora. Nossos servidores, agora, trabalham com mais conforto e segurança e, com a renovação exterior, até a praça Jerônimo Monteiro ficará mais bonita”, ressalta Brás.

“Como vereador e, agora, presidente da Câmara, acompanho há anos a luta dos movimentos de pessoas com deficiência pela acessibilidade deste prédio, que é a casa do povo. O imóvel é muito antigo, foi a primeira sede do Fórum, e as obras nos permitiram adequar as instalações às normas atuais de segurança e prevenção a incêndios. Estamos muito felizes por, finalmente, entregar a Cachoeiro uma Câmara mais segura e acessível”, conclui o presidente.

