Câmara de Cachoeiro lamenta morte de ex-prefeito Roberto Valadão

Nesta quarta-feira (22), o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Valadão, morreu, aos 85 anos. Valadão comandou o poder executivo por duas vezes, de 1983 a 1989 e de 2005 a 2008.

Roberto Valadão consagrou-se como um dos prefeitos que mais contribuíram para o desenvolvimento do município. Como deputado estadual, contribui com o desenvolvimento do Estado, de 1979 a 1983.

O vereador Brás Zagotto, se pronunciou sobre o falecimento do ex-prefeito. Confira a nota:

“Com muita tristeza recebemos hoje a notícia do falecimento de Roberto Valadão, uma pessoa que eu muito admirava e respeitava, um amigo que a política me deu. Valadão foi um exemplo de trabalho, humildade, lealdade e dedicação. Exerceu inúmeros mandatos, desde vereador até prefeito e deputado federal, sempre com determinação e honestidade. Foi um dos fundadores do PMDB de Cachoeiro. Todos nós cachoeirenses temos muito a agradecer a esse grande líder e ser humano. Eu, em particular, sou grato a Valadão pela amizade, carinho e respeito com que sempre me tratou. Hoje, com o coração entristecido, lamentamos sua partida, mas temos a certeza de que seu legado permanecerá vivo em nossas memórias e corações. Deixo aqui meu abraço a todos os familiares, principalmente aos filhos Gláucia, Glauber, Roberta, Juliana e Helena”, finalizou.